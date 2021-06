Italiens Rekordjägern winkt Achtelfinale

16.06.2021 ( vor 6 Tagen )



Italien kann schon im zweiten EM-Gruppenspiel vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale besiegeln. Nach dem glänzenden Auftakt gegen die Türkei (3:0) scheinen die Vorzeichen dafür günstig, zumal der Gegner Schweiz beim 1:1 gegen Wales nicht überzeugte. Doch auf die „Squadra Azzurra“, die den Rekord von 30 ungeschlagenen Spielen jagt, wartet am Mittwoch (21.00 Uhr, live in ORF1) in Rom ein verflixtes zweites Spiel. Nur einmal gewann Italien bei den letzten acht WM- oder EM-Endrunden die mittlere Vorrundenpartie. 👓 Vollständige Meldung