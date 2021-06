Quelle: Spot on News STUDIO - vor 3 Tagen



Selfie aus dem Krankenhaus: Christian Eriksen ist "okay" 01:15 Nach seinem Zusammenbruch beim EM-Spiel gegen Finnland geht es dem dänischen Fußballprofi Christian Eriksen "okay". Er teilte ein Selfie, auf dem er in die Kamera lächelt.