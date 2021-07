23.06.2021 ( vor 1 Woche )



Angreifer Milot Rashica verlässt den SV Werder Bremen. An seiner Personalie zeigt sich, was beim abgestiegenen Traditionsklub zuletzt alles falsch gelaufen ist. Angreifer Milot Rashica verlässt den SV Werder Bremen. An seiner Personalie zeigt sich, was beim abgestiegenen Traditionsklub zuletzt alles falsch gelaufen ist. 👓 Vollständige Meldung