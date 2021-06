26.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Von Randale in der Stadt begleitet zogen die Montreal Canadiens erstmals seit dem Gewinn der Meisterschaft 1993 wieder in die Finalspiele um den Stanley Cup ein. Dort treffen sie auf Titelverteidiger Tampa Bay.