Irene Wernicke 🇦🇹🇮🇱 RT @nachrichten_at: Was den Österreichern gestern gegen Italien verwehrt geblieben ist, ist den Tschechen am Sonntag gelungen: Sie haben mi… vor 16 Stunden OÖNachrichten Was den Österreichern gestern gegen Italien verwehrt geblieben ist, ist den Tschechen am Sonntag gelungen: Sie habe… https://t.co/JJ0epP808p vor 17 Stunden