Quelle: DPA - vor 10 Stunden



Spanien oben auf: Die EM-Viertelfinalisten im Zahlen-Check 01:13 Berlin, 02.07.21: Die acht Teams im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft haben unterschiedliche Stärken. Das beweist auch ein Blick in die offiziellen Statistiken. Also: wer ist oben auf? Tore und Offensive Spanien, Italien und Dänemark sind den Statistiken zufolge am offensivsten...