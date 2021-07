Seit acht Spielen ungeschlagen: Nach dem Regen ist Kerber unglaublich Anqelique Kerber droht in Wimbledon das Aus in der dritten Runde. Ihr will nichts gelingen. Dann kommt der Regen. Alles verändert sich. Die Deutsche spielt sich...

n-tv.de vor 5 Stunden - Welt Auch berichtet bei • kicker