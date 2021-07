Tour de France heute live: Deklassiert Poga?ar die Konkurrenz erneut?

04.07.2021 ( vor 7 Stunden )



Tag 9 der Tour de France beginnt um 13 Uhr in Cluses und führt am Ende rauf auf über 2.000 Meter nach Tignes. Dazwischen liegen 144, 9 Kilometer, die es in sich haben. Das Etappenende wird zwischen 17.30 und 18.13 Uhr erwartet. Liveticker 👓 Vollständige Meldung