06.07.2021 ( vor 5 Tagen )

Der VfB Stuttgart hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball -Bundesliga beim FSV Hollenbach locker mit 10:1 (4:0) gewonnen. Die Schwaben gingen am Dienstag durch ein Eigentor des baden-württembergischen Verbandsligisten in der 14. Minute in Führung. Danach gel