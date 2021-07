23.07.2021 ( vor 3 Tagen )



In einem munteren Eröffnungsspiel der Zweitligasaison ging der HSV am Ende mit 3:1 als verdienter Sieger vom Rasen. Königsblau begann stark und ging in Führung, agierte dann aber nur noch zu passiv. Der HSV wollte den Dreier in der Schlussphase mehr. Sorgen bereitet den Schalkern auch die Verletzung ihres Kapitäns. 👓 Vollständige Meldung