Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton klagt nach seiner Coronainfektion über anhaltende, gesundheitliche Probleme. Der Mercedes-Pilot, der in Ungarn Zweiter...

Am späten Sonntagabend flattern zwei FIA-Dokumente herein, die verwundern: Sebastian Vettel ist doch Zweiter beim Grand Prix von Ungarn? Darf er etwa die 18...

Vor dem Formel-1-Rennen in Ungarn trug Sebastian Vettel bei der ungarischen Hymne ein besonderes T-Shirt. Das könnte für ihn noch Folgen haben.