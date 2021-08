02.08.2021 ( vor 5 Stunden )

Nach zwei Goldmedaillen bei der Dressur hat Deutschland auch im Vielseitigkeitsreiten Gold gewonnen. Julia Krajewski triumphierte am Montag und schrieb dabei Geschichte. Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski hat bei den Olympischen Spielen in Tokio als erste Frau Gold in der Einzelwertung gewonnen