Quelle: DPA - vor 5 Stunden



Olympia: Deutscher Weitsprung-Star Mihambo holt Gold 00:40 Tokio 03.08.21: WEITSPRUNG-KRIMI IN TOKIO Weltmeisterin Malaika Mihambo triumphiert im Olympia-Finale Die 27-Jährige sprang am Dienstag in ihrem letzten Versuch 7,00 Meter Damit setzte sie sich gegen die Amerikanerin Brittney Reese und Ese Brume aus Nigeria durch Gold-Coup der zweimaligen...