BILD_aktuell News: Nach Corona-Absage - Neuer Termin für Bayern-Pokalspiel steht https://t.co/ds5lpCttyn vor 29 Sekunden Raf RT @FCBayern: ℹ️ Neuer Termin für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern beim Bremer SV: Die Partie wird am Mittwoch, 25. August, nachgeholt. Al… vor 1 Minute BuaAmLL RT @FCBayern: ℹ️ Neuer Termin für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern beim Bremer SV: Die Partie wird am Mittwoch, 25. August, nachgeholt. Al… vor 20 Minuten Samuel RT @FCBayern: ℹ️ Neuer Termin für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern beim Bremer SV: Die Partie wird am Mittwoch, 25. August, nachgeholt. Al… vor 21 Minuten Ricardo Menéndez RT @FCBayern: ℹ️ Neuer Termin für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern beim Bremer SV: Die Partie wird am Mittwoch, 25. August, nachgeholt. Al… vor 31 Minuten FCB-Fanbetreuung RT @FCBayern: ℹ️ Neuer Termin für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern beim Bremer SV: Die Partie wird am Mittwoch, 25. August, nachgeholt. Al… vor 1 Stunde