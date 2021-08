11.08.2021 ( vor 2 Stunden )

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will weiterhin auch Ungeimpften den Zutritt zu seinen Heimspielen ermöglichen. Dies sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. "Wir wollen versuchen, alle teilhaben zu lassen. Auch diejenigen, die ungeimpft sind,