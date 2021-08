🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Fußball: Fürth will ersten Bundesliga-Heimsieg: FCA in Frankfurt » https://t.co/C83DS9Zfyh vor 2 Tagen NerdsWire. Fürth will ersten Bundesliga-Heimsieg: FCA in Frankfurt https://t.co/TUJBSHIuvA vor 2 Tagen WB Sport Trotz des krachenden Fehlstarts in die Saison gegen den VfB Stuttgart: @arminia -Gegner Greuther Fürth will im 18.… https://t.co/gyfbnFqx8O vor 3 Tagen