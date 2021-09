25.08.2021 ( vor 1 Woche )



München (dpa) - Der FC Bayern München freut sich auf bis zu 25.000 Zuschauer beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen München (dpa) - Der FC Bayern München freut sich auf bis zu 25.000 Zuschauer beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC . Die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Bayern greift bereits seit Montag. Demnach dürfen Stadien bis zu einer Kapazität von 50 Prozent mit Zuschaue 👓 Vollständige Meldung