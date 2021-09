01.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Doppelgold in nur sechs Minuten: Nach Taliso Engel hat auch Elena Krawzow bei den Doppelgold in nur sechs Minuten: Nach Taliso Engel hat auch Elena Krawzow bei den Paralympics in Tokio Gold im Schwimmen geholt. Nach Taliso Engel hat auch Elena Krawzow die Goldmedaille im Schwimmer über 100 m Brust geholt. Die 27-Jährige gewann bei den Frauen in der Startklasse SB13 nach einer sta 👓 Vollständige Meldung