In Montreal trat das mexikanische Boxtalent In Montreal trat das mexikanische Boxtalent Jeanette Zacarias Zapata gegen Marie-Pier Houle an und wurde schwer am Kopf getroffen. Fünf Tage nach dem Kampf erlag die 18-Jährige ihren Verletzungen. 👓 Vollständige Meldung