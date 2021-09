04.09.2021 ( vor 2 Tagen )



Kai Havertz hat nicht am Abschlusstraining der Kai Havertz hat nicht am Abschlusstraining der Fußball Nationalmannschaft teilgenommen. Der 22 Jahre alte Offensivstar wird in Stuttgart gegen Armenien somit wohl nicht mitwirken können. Hansi Flick baut die Startelf für seine Heim-Premiere als Bundestrainer auf der ein oder anderen Position um. Kap 👓 Vollständige Meldung