Ex-Bundesligaprofi Danilo Popivoda ist tot. Er verstarb im Alter von 74 Jahren in seiner Heimat Montenegro. In den 1970er-Jahren spielte er bei Eintracht Braunschweig groß auf. Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig trauert um seinen früheren Publikumsliebling Danilo Popivoda. Der Montenegriner