Gefr Kamnitzer RT @Helheimer: Jede richtige Stadt "Wie bekommen wir die Wahl möglichst effektiv organisiert?" Berlin "Das mit der Wahl bekommen wir eh ni… vor 16 Sekunden Leonhard Landes RT @LennartPfahler: Irre Zustände in Berlin. „Hier herrscht mittlerweile Chaos. (...) Drei Wahlen und der Berliner Marathon zusammen, das k… vor 28 Sekunden WELT RT @LennartPfahler: Irre Zustände in Berlin. „Hier herrscht mittlerweile Chaos. (...) Drei Wahlen und der Berliner Marathon zusammen, das k… vor 47 Sekunden Jupp3456 @ichgruessesie @Tagesspiegel Wegen des Marathons? Wusste ich's doch, dass es in Berlin nur zwei Straßen gibt - ein… https://t.co/tAFefPlPdz vor 1 Minute IsaKrhl Aha, die Olchis waren also auch beim Marathon dabei. #marathonberlin #müllmengen #müll #berlin #bmwmarathon vor 2 Minuten SagenSieJetztBitteNichts Was ein Tag! Berlin-Marathon! 🏃‍♀️ Mein erster! Dreieinhalb Stunden! - (klatschen an der Strecke 👏👏👏)😉 vor 2 Minuten