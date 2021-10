25.09.2021 ( vor 1 Woche )



Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat seine sechste Saisonniederlage kassiert und tritt in der Tabelle als 14. weiter auf der Stelle. Die Zebras unterlagen am zehnten Spieltag der 3. Liga bei Viktoria Köln mit 2:4 (0:2) und verpassten es, sich im Mittelfeld festzusetzen. Für die Viktoria war es nach