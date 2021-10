28.09.2021 ( vor 5 Tagen )



Die Tischtennis-Nationalteams spielen bei der Tischtennis-EM 2021 in Cluj Napoca um den Europameistertitel. Alle Termine im Zeitplan und Infos zur Übertragung in der Übersicht. Die Tischtennis-Nationalteams spielen bei der Tischtennis-EM 2021 in Cluj Napoca um den Europameistertitel. Alle Termine im Zeitplan und Infos zur Übertragung in der Übersicht. 👓 Vollständige Meldung