Alexander New post (Kündigung gegen Turn-Trainerin Frehse unwirksam) published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/rAWoCSGDyP vor 2 Stunden Die Nachrichten Die Turn-Trainerin Gabriele Frehse muss weiter am Olympiastützpunkt Chemnitz beschäftigt werden. https://t.co/GIDGhN4xtb vor 2 Stunden Ronny Schilder Arbeitsgericht: Kündigung gegen #Chemnitz|er Turn-Trainerin Frehse unwirksam https://t.co/VpogrR3HVP via @freie_presse vor 4 Stunden MDR SACHSEN Die vom #Olympiastützpunkt (OSP) in #Chemnitz ausgesprochene Kündigung gegen die Turn-Trainerin Gabriele #Frehse is… https://t.co/qr04iRVl9o vor 4 Stunden Ueberschriften Gericht entscheidet: Kündigung gegen Turn-Trainerin Frehse unwirksam https://t.co/GjQkIK0SNL vor 5 Stunden RP Online Sport Im April ist der Turn-Trainerin Gabriele Frehse gekündigt worden, nachdem ehemalige Schützlinge ihr unter anderem p… https://t.co/mRSE7xt2Wu vor 5 Stunden