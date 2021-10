03.10.2021 ( vor 11 Stunden )



Roubaix (dpa) - Nach 903 Tagen hat das Warten ein Ende. Wenn am heutigen Sonntag in Compiègne die 118. Auflage der Kopfsteinpflaster-Tortur Paris-Roubaix gestartet wird, geht die längste Pause des Rennens seit dem Zweiten Weltkrieg zu Ende. 2020 fiel das Rennen wegen der Corona Pandemie ganz aus, in