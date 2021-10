10.10.2021 ( vor 2 Stunden )

Österreichs Handballerinnen haben bei der erwarteten 22:27-Niederlage zum Auftakt gegen Dänemark eine starke Leistung gezeigt, wurden allerdings nicht dafür belohnt. In das nächste EM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Rumänien (18.10 Uhr, live in ORF Sport+) geht das Team des Österreichischen Handballbunds (ÖHB) mit viel Optimismus und will ohne Druck „befreit aufspielen“.