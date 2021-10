Beim Türkei-Rennen geriet Lewis Hamilton in der Frage des richtigen Zeitpunkts für den Boxenstopp mit seinem Team aneinander. Stattdessen glänzten die...

Sergio Perez steht beim Formel-1-Rennen in der Türkei wieder auf dem Podium. Harter Zweikampf gegen Lewis Hamilton und richtige Strategie auf dem Weg zu P3.

Vor den letzten Rennen der Saison erhöht Sebastian Vettel den Druck auf die Formel 1. Das Rennen in der Türkei und die Abschlusstrilogie im Mittleren Osten...

Sebastian Vettel setzte in der Türkei alles auf eine Karte. Gewagter Wechsel auf Slicks geht schief. Eine Runde ruiniert ganzes Rennen und Top-10-Position.

ProSieben: Unterföhring (ots) - Spurwechsel für zwei Top-Rennserien: ProSieben steigt in den Motorsport ein und überträgt ab 2022 alle Rennen der DTM und die...