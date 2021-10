Der VfB Stuttgart hat in letzter Sekunde einen Punkt erkämpft. Die Schwaben waren gegen Union Berlin über die komplette Spielzeit unterlegen, trafen aber quasi...

Union verschenkt Sieg fahrlässig: VfB kämpft sich nach 35-Sekunden-Rot zurück Der 1. FC Union Berlin ist eines der formstärksten Teams der Fußball-Bundesliga. Beim VfB Stuttgart sieht alles nach dem vierten Sieg in Serie aus - bis zur...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt