Eintracht Frankfurt hat mit dem 3:1 gegen Olympiakos Piräus die Tabellenspitze der Gruppe D in der Europa League übernommen. Nach dem Auftritt gegen Hertha...

Eintracht Frankfurt hat mit dem 3:1 gegen Olympiakos Piräus die Tabellenspitze der Gruppe D in der Europa League übernommen. Nach dem Auftritt gegen Hertha...

Doppelschlag im Schlussakt: Eintracht schlägt Bayern 3:2! Nach fünf Siegen in fünf Spielen hat Bayern München erstmals in der Frauen-Bundesliga verloren. Eintracht Frankfurt drehte ein verrücktes Spiel am...

kicker vor 5 Tagen - Sport