24.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag im Aufstiegsrennen einen Dämpfer hinnehmen müssen, scheiterten an ihrer Harmlosigkeit und am FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Richtig in Torlaune war hingegen Spitzenreiter SGV Freiberg. Im Tabellenkeller ist der SSV Reutlingen das Team der Stunde. 👓 Vollständige Meldung