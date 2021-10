24.10.2021 ( vor 1 Woche )



Während drei bayerische Klubs in der DEL coronabedingt pausieren müssen, setzen die Straubing Tigers am Sonntag gegen Bietigheim ihren Aufschwung fort. Sie haben wieder zu sich gefunden, erklärt Torwart Vogl.