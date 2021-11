753Zappy (GETTR: @Zappy753) Gut so! Zerstört diese unnütze Ablenkung, nur zu 🙏 so helft Ihr, dass immer mehr Menschen ins Grübeln kommen und de… https://t.co/h2hmOHRRPM vor 6 Tagen Andy Caine Gut, dass es Fussballer gibt, die nicht so dumm sind, wie die Mehrheit der Fans... https://t.co/aik3wsmMvy vor 6 Tagen