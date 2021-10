30.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Der SV Werder Bremen hat am 12. Spieltag einen Wechsel auf der Torhüterposition vorgenommen. Jiri Pavlenka stand beim 1:1 gegen den FC St. Pauli erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel auf dem Platz - und wird es wohl auch weiterhin. 👓 Vollständige Meldung