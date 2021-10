30.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Was für eine Schlusspointe: Was für eine Schlusspointe: Eintracht Frankfurt sichert sich mit der letzten Aktion des Spiels einen Punkt gegen RB Leipzig. Die Sachsen können sich dennoch freuen: Ihre ungeschlagene Serie geht weiter. Eintracht Frankfurt hat in letzter Minute gerade noch einen weiteren Rückschlag in der Bundesliga 👓 Vollständige Meldung