31.10.2021 ( vor 5 Tagen )



Berlin (dpa) - Diese Fünf-Tore-Botschaft an die Konkurrenz war unmissverständlich. Der FC Bayern hat die Demütigung von Gladbach erstmal weggesteckt, vergessen ist sie aber nicht. Und das sollte erst recht Warnung an die Verfolger des Bundesliga-Spitzenreiters sein, der mit 38 Treffern nach zehn Spi Berlin (dpa) - Diese Fünf-Tore-Botschaft an die Konkurrenz war unmissverständlich. Der FC Bayern hat die Demütigung von Gladbach erstmal weggesteckt, vergessen ist sie aber nicht. Und das sollte erst recht Warnung an die Verfolger des Bundesliga-Spitzenreiters sein, der mit 38 Treffern nach zehn Spi 👓 Vollständige Meldung