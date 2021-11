Einzelhandel: Rewe: So will der Supermarkt den Einkauf revolutionieren Ist das die Zukunft des Einkaufens? Ein Kölner Rewe-Markt testet den Einkauf ganz ohne Kassiervorgang. So funktioniert das Prinzip.

Berliner Morgenpost vor 5 Tagen - Vermischtes Auch berichtet bei • t-online.de



Sweet Home: Bleib, Herbst, bleib!: Bitte noch keine Weihnachtsstimmung Geniessen Sie mit diesen Wohninspirationen noch ein bisschen Farbe und Sinnlichkeit – ganz ohne Glitzer.

Basler Zeitung vor 5 Tagen - Top