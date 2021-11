05.11.2021 ( vor 12 Stunden )



Viktoria Köln gewann bei Türkgücü München dank eines Doppelschlags vor der Pause mit 2:1 und feierte damit den vierten Pflichtspielsieg in Serie. In München dürften indes nach der dritten Niederlage nacheinander so langsam die Alarmglocken klingeln. 👓 Vollständige Meldung