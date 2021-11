08.11.2021 ( vor 5 Stunden )



Olympiagold und der Sieg beim knüppelharten Marathon in New York - eine im Laufsport noch nie gesehene Kombination: Doch die Kenianerin Peres Jepchirchir kümmern weder Widersacherinnen noch langjährige Gesetzmäßigkeiten der Branche. Olympiagold und der Sieg beim knüppelharten Marathon in New York - eine im Laufsport noch nie gesehene Kombination: Doch die Kenianerin Peres Jepchirchir kümmern weder Widersacherinnen noch langjährige Gesetzmäßigkeiten der Branche. 👓 Vollständige Meldung