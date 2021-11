Handball: SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin live im TV

09.11.2021 ( vor 2 Tagen )



10. Spieltag in der HBL: Am Mittwoch sind die Füchse Berlin zu Gast bei der SG Flensburg-Handewitt. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker. 10. Spieltag in der HBL: Am Mittwoch sind die Füchse Berlin zu Gast bei der SG Flensburg-Handewitt. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker. 👓 Vollständige Meldung