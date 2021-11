André Verzaal RT @FOCUS_Eil: +++ Söder will mehr 2G: "Damit könnte ein richtiger Schub beim Impfen kommen wie in Österreich" +++ https://t.co/8v0NUJOOFO vor 4 Tagen alea_iacta_est 🇩🇪 RT @focusonline: +++ Söder will mehr 2G: "Damit könnte ein richtiger Schub beim Impfen kommen wie in Österreich" +++ https://t.co/H1H8PwdQEl vor 5 Tagen Himm RT @focusonline: +++ Söder will mehr 2G: "Damit könnte ein richtiger Schub beim Impfen kommen wie in Österreich" +++ https://t.co/H1H8PwdQEl vor 5 Tagen Uwe Vogt RT @focusonline: +++ Söder will mehr 2G: "Damit könnte ein richtiger Schub beim Impfen kommen wie in Österreich" +++ https://t.co/H1H8PwdQEl vor 5 Tagen Aslan Kaplan • CSU-Chef Söder: "Mit mehr 2G könnte ein größerer Schub beim Impfen kommen wie in Österreich" (22.16 Uhr) https://t.co/bPf7BvbWnG vor 5 Tagen FOCUS Eilmeldungen +++ Söder will mehr 2G: "Damit könnte ein richtiger Schub beim Impfen kommen wie in Österreich" +++ https://t.co/8v0NUJOOFO vor 5 Tagen