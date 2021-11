12.11.2021 ( vor 4 Tagen )

Der alpine Skiweltcup wird mit den Parallel- Rennen am Wochenende in Lech/Zürs fortgesetzt. Weltmeisterin Katharina Liensberger kann sich am Samstag in Vorarlberg (10.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr, live in ORF1) die Führung im Gesamtweltcup holen. Österreichs stärkste Kraft und Lokalmatadorin könnte dabei auch von zwei prominenten Absagen profitieren.