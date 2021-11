15.11.2021 ( vor 6 Stunden )



Der 1. FC Union Berlin ist nicht in voller Kaderstärke in die Vorbereitung auf das brisante Stadtderby gegen Der 1. FC Union Berlin ist nicht in voller Kaderstärke in die Vorbereitung auf das brisante Stadtderby gegen Hertha BSC eingestiegen. Neben den Nationspielern, die mit ihren Mannschaften auch am Wochenende im Einsatz waren, fehlten am Montag zum Auftakt in die Woche auch die beiden Angreifer Kevin B 👓 Vollständige Meldung