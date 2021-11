19.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Bei den ATP Finals in Turin ging es am Freitag in der grünen Gruppe um das zweite Halbfinalticket. Novak Djokovic, der am Abend gegen Cameron Norrie spielt, ist bereits durch. Im direkten Duell kämpften Andrey Rublev und Casper Ruud ums Weiterkommen - mit dem besseren Ende für den Norweger. 👓 Vollständige Meldung