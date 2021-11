21.11.2021 ( vor 16 Stunden )

Sein Team hatte schwach gespielt. Verärgert aber war der Mainzer Chefcoach über Kevin McKenna. Nach dem Remis und einem heftigen Streit an der Seitenlinie klagte Bo Svensson Kölns Co- Trainer an. Schlechte Stimmung auch beim FC. Modeste verließ den Platz unter Tränen.