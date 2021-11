Gnutiez https://t.co/MDDn3BS5dA fr hat eine Headline geändert. Impfpass-Betrug: Jetzt liegen Beweise gegen Ex-Werder-Trai… https://t.co/QeBsnseI8N vor 10 Minuten Paul Fotograph RT @butenunbinnen: Der Tatverdacht gegen Ex-#Werder-Trainer Markus Anfang erhärtet sich - am Dienstag stellte die Bremer Staatsanwaltschaft… vor 20 Minuten Elektronischer Ailton RT @DeichStube: Nach dem Rücktritt von Markus #Anfang und der Corona-Erkrankung von Danijel #Zenkovic muss #Werder erneut auf der Trainerba… vor 32 Minuten DeichStube Nach dem Rücktritt von Markus #Anfang und der Corona-Erkrankung von Danijel #Zenkovic muss #Werder erneut auf der T… https://t.co/zUl1jK3Jfn vor 32 Minuten Marcus Müller @paulikianer @mrksnbg Was hat Werder damit zu tun, wenn der Trainer ein Fälscher und Lügner ist? Markus Anfang ist… https://t.co/mKmyP2rwz0 vor 47 Minuten Andreas Grunewald RT @butenunbinnen: Der Tatverdacht gegen Ex-#Werder-Trainer Markus Anfang erhärtet sich - am Dienstag stellte die Bremer Staatsanwaltschaft… vor 1 Stunde