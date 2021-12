30.11.2021 ( vor 1 Woche )



In der WM-Qualifikation hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft Big-Points eingefahren. Mit 3:1 setzte sich die Mannschaft von Trainerin Voss-Tecklenburg gegen Portugal durch. Die WM ist nun zum Greifen nahe. Die deutschen Fußballerinnen haben in der WM-Qualifikation Verfolger Portugal sicher bes In der WM-Qualifikation hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft Big-Points eingefahren. Mit 3:1 setzte sich die Mannschaft von Trainerin Voss-Tecklenburg gegen Portugal durch. Die WM ist nun zum Greifen nahe. Die deutschen Fußballerinnen haben in der WM-Qualifikation Verfolger Portugal sicher bes 👓 Vollständige Meldung