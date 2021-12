03.12.2021 ( vor 4 Tagen )



Wegen der verschärften Corona-Verordnung in Niedersachsen hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Freitag alle bislang verkauften Eintrittskarten für das letzte Champions-League-Gruppenspiel gegen den OSC Lille storniert. Bei der Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) werden in der Volkswagen Ar 👓 Vollständige Meldung