In der Bundesliga läuft es noch nicht rund, in der Europa League umso mehr: Eintracht Frankfurt ist Gruppensieger und steht deshalb im Achtelfinale. Und das trotz eines Unentschiedens am letzten Spieltag. Eintracht Frankfurt ist als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale der Europa League eingezogen.