Formel 1 in Abu Dhabi: Irres Saisonfinale! Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister

12.12.2021 ( vor 3 Stunden )

Auch das Saisonfinale der Formel 1 in Yas Marina wird zum echten Krimi. Am Ende trägt sich Max Verstappen in die Geschichtsbücher ein. Schon der Start ist dramatisch. In einem irren WM-Finale hat Max Verstappen seinem Rivalen Lewis Hamilton die WM-Krone auf den letzten Metern noch entrissen und zum